EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate
EFC-PAの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.44の安値と25.49の高値で取引されました。
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EFC-PA株の現在の価格は？
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate の株価は本日25.46です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.43、取引量は4に達しました。EFC-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate の株は配当を出しますか？
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate の現在の価格は25.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.00%やUSDにも注目します。EFC-PAの動きはライブチャートで確認できます。
EFC-PA株を買う方法は？
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate の株は現在25.46で購入可能です。注文は通常25.46または25.76付近で行われ、4や0.08%が市場の動きを示します。EFC-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
EFC-PA株に投資する方法は？
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate への投資では、年間の値幅24.60 - 25.60と現在の25.46を考慮します。注文は多くの場合25.46や25.76で行われる前に、0.32%や2.00%と比較されます。EFC-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Ellington Financial Inc.の株の最高値は？
Ellington Financial Inc.の過去1年の最高値は25.60でした。24.60 - 25.60内で株価は大きく変動し、25.43と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Ellington Financial Inc.の株の最低値は？
Ellington Financial Inc.(EFC-PA)の年間最安値は24.60でした。現在の25.46や24.60 - 25.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFC-PAの動きはライブチャートで確認できます。
EFC-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.43、2.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.43
- 始値
- 25.44
- 買値
- 25.46
- 買値
- 25.76
- 安値
- 25.44
- 高値
- 25.49
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 2.00%
- 1年の変化
- 2.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前