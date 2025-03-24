Moedas / EDU
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep
53.14 USD 1.08 (1.99%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EDU para hoje mudou para -1.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.00 e o mais alto foi 53.32.
Veja a dinâmica do par de moedas New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EDU Notícias
Faixa diária
53.00 53.32
Faixa anual
40.66 87.26
- Fechamento anterior
- 54.22
- Open
- 53.00
- Bid
- 53.14
- Ask
- 53.44
- Low
- 53.00
- High
- 53.32
- Volume
- 24
- Mudança diária
- -1.99%
- Mudança mensal
- 9.91%
- Mudança de 6 meses
- 10.71%
- Mudança anual
- -29.73%
