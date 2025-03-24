QuotazioniSezioni
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep

51.89 USD 0.66 (1.26%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EDU ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.89 e ad un massimo di 52.86.

Segui le dinamiche di New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
51.89 52.86
Intervallo Annuale
40.66 87.26
Chiusura Precedente
52.55
Apertura
52.86
Bid
51.89
Ask
52.19
Minimo
51.89
Massimo
52.86
Volume
1.496 K
Variazione giornaliera
-1.26%
Variazione Mensile
7.32%
Variazione Semestrale
8.10%
Variazione Annuale
-31.38%
20 settembre, sabato