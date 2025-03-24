Valute / EDU
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep
51.89 USD 0.66 (1.26%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDU ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.89 e ad un massimo di 52.86.
Segui le dinamiche di New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EDU News
Intervallo Giornaliero
51.89 52.86
Intervallo Annuale
40.66 87.26
- Chiusura Precedente
- 52.55
- Apertura
- 52.86
- Bid
- 51.89
- Ask
- 52.19
- Minimo
- 51.89
- Massimo
- 52.86
- Volume
- 1.496 K
- Variazione giornaliera
- -1.26%
- Variazione Mensile
- 7.32%
- Variazione Semestrale
- 8.10%
- Variazione Annuale
- -31.38%
20 settembre, sabato