CotationsSections
Devises / EDU
Retour à Actions

EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep

51.89 USD 0.66 (1.26%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EDU a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.89 et à un maximum de 52.86.

Suivez la dynamique New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDU Nouvelles

Range quotidien
51.89 52.86
Range Annuel
40.66 87.26
Clôture Précédente
52.55
Ouverture
52.86
Bid
51.89
Ask
52.19
Plus Bas
51.89
Plus Haut
52.86
Volume
1.496 K
Changement quotidien
-1.26%
Changement Mensuel
7.32%
Changement à 6 Mois
8.10%
Changement Annuel
-31.38%
20 septembre, samedi