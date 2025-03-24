Divisas / EDU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep
54.22 USD 1.37 (2.59%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDU de hoy ha cambiado un 2.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.69, mientras que el máximo ha alcanzado 54.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDU News
- Earnings call transcript: New Oriental Q4 2025 beats EPS forecast, stock dips
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Goldman Sachs downgrades New Oriental Education stock on growth concerns
- Are Investors Undervaluing New Oriental Education & Technology Group (EDU) Right Now?
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- New Oriental shares tumble 10% despite Q4 earnings beat
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- New Oriental Education&Tech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Is New Oriental Education & Technology Group (EDU) Stock Undervalued Right Now?
- ClearBridge International Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Market Cap Stock Movers: SoFi and Moderna Surge on Tuesday
- This Alphabet Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- New Oriental Education stock upgraded to buy by Citi on domestic growth
- Why New Oriental Education & Technology Group Soared 13% Higher on Tuesday
- AMD and Oracle lead Tuesday’s market cap stock movers
- JPMorgan upgrades New Oriental Education stock on attractive outlook
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- AMD, Avago Tech lead Tuesday’s market cap stock movers
- This MakeMyTrip Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- ClearBridge International Value Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LSIUX)
- QuantaSing: Dirt-Cheap Chinese EdTech Betting On The Silver Economy (NASDAQ:QSG)
- Thornburg Better World International Fund Q4 2024 Commentary
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
Rango diario
53.69 54.69
Rango anual
40.66 87.26
- Cierres anteriores
- 52.85
- Open
- 53.69
- Bid
- 54.22
- Ask
- 54.52
- Low
- 53.69
- High
- 54.69
- Volumen
- 3.011 K
- Cambio diario
- 2.59%
- Cambio mensual
- 12.14%
- Cambio a 6 meses
- 12.96%
- Cambio anual
- -28.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B