EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep

54.22 USD 1.37 (2.59%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EDU de hoy ha cambiado un 2.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.69, mientras que el máximo ha alcanzado 54.69.

Siga la dinámica de la pareja de divisas New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
53.69 54.69
Rango anual
40.66 87.26
Cierres anteriores
52.85
Open
53.69
Bid
54.22
Ask
54.52
Low
53.69
High
54.69
Volumen
3.011 K
Cambio diario
2.59%
Cambio mensual
12.14%
Cambio a 6 meses
12.96%
Cambio anual
-28.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B