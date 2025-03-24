QuotesSections
Currencies / EDU
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep

52.96 USD 0.23 (0.44%)
Sector: Consumer Defensive Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

EDU exchange rate has changed by 0.44% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 52.38 and at a high of 52.99.

Follow New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

EDU News

Daily Range
52.38 52.99
Year Range
40.66 87.26
Previous Close
52.73
Open
52.70
Bid
52.96
Ask
53.26
Low
52.38
High
52.99
Volume
1.229 K
Daily Change
0.44%
Month Change
9.53%
6 Months Change
10.33%
Year Change
-29.97%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%