Currencies / EDU
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep
52.96 USD 0.23 (0.44%)
Sector: Consumer Defensive Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
EDU exchange rate has changed by 0.44% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 52.38 and at a high of 52.99.
Follow New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDU News
- Earnings call transcript: New Oriental Q4 2025 beats EPS forecast, stock dips
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Goldman Sachs downgrades New Oriental Education stock on growth concerns
- Are Investors Undervaluing New Oriental Education & Technology Group (EDU) Right Now?
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- New Oriental shares tumble 10% despite Q4 earnings beat
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- New Oriental Education&Tech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Is New Oriental Education & Technology Group (EDU) Stock Undervalued Right Now?
- ClearBridge International Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Market Cap Stock Movers: SoFi and Moderna Surge on Tuesday
- This Alphabet Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- New Oriental Education stock upgraded to buy by Citi on domestic growth
- Why New Oriental Education & Technology Group Soared 13% Higher on Tuesday
- AMD and Oracle lead Tuesday’s market cap stock movers
- JPMorgan upgrades New Oriental Education stock on attractive outlook
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- AMD, Avago Tech lead Tuesday’s market cap stock movers
- This MakeMyTrip Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- ClearBridge International Value Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LSIUX)
- QuantaSing: Dirt-Cheap Chinese EdTech Betting On The Silver Economy (NASDAQ:QSG)
- Thornburg Better World International Fund Q4 2024 Commentary
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
Daily Range
52.38 52.99
Year Range
40.66 87.26
- Previous Close
- 52.73
- Open
- 52.70
- Bid
- 52.96
- Ask
- 53.26
- Low
- 52.38
- High
- 52.99
- Volume
- 1.229 K
- Daily Change
- 0.44%
- Month Change
- 9.53%
- 6 Months Change
- 10.33%
- Year Change
- -29.97%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%