EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep

52.85 USD 0.12 (0.23%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EDU за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.38, а максимальная — 53.10.

Следите за динамикой New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
52.38 53.10
Годовой диапазон
40.66 87.26
Предыдущее закрытие
52.73
Open
52.70
Bid
52.85
Ask
53.15
Low
52.38
High
53.10
Объем
2.117 K
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
9.31%
6-месячное изменение
10.10%
Годовое изменение
-30.11%
