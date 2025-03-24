Валюты / EDU
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep
52.85 USD 0.12 (0.23%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDU за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.38, а максимальная — 53.10.
Следите за динамикой New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EDU
Дневной диапазон
52.38 53.10
Годовой диапазон
40.66 87.26
- Предыдущее закрытие
- 52.73
- Open
- 52.70
- Bid
- 52.85
- Ask
- 53.15
- Low
- 52.38
- High
- 53.10
- Объем
- 2.117 K
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 9.31%
- 6-месячное изменение
- 10.10%
- Годовое изменение
- -30.11%
