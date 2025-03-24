通貨 / EDU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep
52.55 USD 1.67 (3.08%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EDUの今日の為替レートは、-3.08%変化しました。日中、通貨は1あたり52.47の安値と53.32の高値で取引されました。
New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR repダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDU News
- Earnings call transcript: New Oriental Q4 2025 beats EPS forecast, stock dips
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Goldman Sachs downgrades New Oriental Education stock on growth concerns
- Are Investors Undervaluing New Oriental Education & Technology Group (EDU) Right Now?
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- New Oriental shares tumble 10% despite Q4 earnings beat
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- New Oriental Education&Tech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Is New Oriental Education & Technology Group (EDU) Stock Undervalued Right Now?
- ClearBridge International Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Market Cap Stock Movers: SoFi and Moderna Surge on Tuesday
- This Alphabet Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- New Oriental Education stock upgraded to buy by Citi on domestic growth
- Why New Oriental Education & Technology Group Soared 13% Higher on Tuesday
- AMD and Oracle lead Tuesday’s market cap stock movers
- JPMorgan upgrades New Oriental Education stock on attractive outlook
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- AMD, Avago Tech lead Tuesday’s market cap stock movers
- This MakeMyTrip Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- ClearBridge International Value Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LSIUX)
- QuantaSing: Dirt-Cheap Chinese EdTech Betting On The Silver Economy (NASDAQ:QSG)
- Thornburg Better World International Fund Q4 2024 Commentary
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
1日のレンジ
52.47 53.32
1年のレンジ
40.66 87.26
- 以前の終値
- 54.22
- 始値
- 53.00
- 買値
- 52.55
- 買値
- 52.85
- 安値
- 52.47
- 高値
- 53.32
- 出来高
- 1.618 K
- 1日の変化
- -3.08%
- 1ヶ月の変化
- 8.69%
- 6ヶ月の変化
- 9.48%
- 1年の変化
- -30.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K