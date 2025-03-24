クォートセクション
EDU: New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR rep

52.55 USD 1.67 (3.08%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EDUの今日の為替レートは、-3.08%変化しました。日中、通貨は1あたり52.47の安値と53.32の高値で取引されました。

New Oriental Education & Technology Group Inc Sponsored ADR repダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

EDU News

1日のレンジ
52.47 53.32
1年のレンジ
40.66 87.26
以前の終値
54.22
始値
53.00
買値
52.55
買値
52.85
安値
52.47
高値
53.32
出来高
1.618 K
1日の変化
-3.08%
1ヶ月の変化
8.69%
6ヶ月の変化
9.48%
1年の変化
-30.51%
