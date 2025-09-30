CotaçõesSeções
DX-PC
DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula

26.09 USD 0.22 (0.85%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DX-PC para hoje mudou para 0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.88 e o mais alto foi 26.09.

Veja a dinâmica do par de moedas Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DX-PC hoje?

Hoje Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) está avaliado em 26.09. O instrumento é negociado dentro de 0.85%, o fechamento de ontem foi 25.87, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DX-PC em tempo real.

As ações de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula pagam dividendos?

Atualmente Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula está avaliado em 26.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.56% e USD. Monitore os movimentos de DX-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DX-PC?

Você pode comprar ações de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) pelo preço atual 26.09. Ordens geralmente são executadas perto de 26.09 ou 26.39, enquanto 20 e 0.81% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DX-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DX-PC?

Investir em Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula envolve considerar a faixa anual 25.09 - 26.29 e o preço atual 26.09. Muitos comparam 0.93% e 2.56% antes de enviar ordens em 26.09 ou 26.39. Estude as mudanças diárias de preço de DX-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações DYNEX CAPITAL INC?

O maior preço de DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) no último ano foi 26.29. As ações oscilaram bastante dentro de 25.09 - 26.29, e a comparação com 25.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações DYNEX CAPITAL INC?

O menor preço de DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) no ano foi 25.09. A comparação com o preço atual 26.09 e 25.09 - 26.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DX-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DX-PC?

No passado Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.87 e 2.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.88 26.09
Faixa anual
25.09 26.29
Fechamento anterior
25.87
Open
25.88
Bid
26.09
Ask
26.39
Low
25.88
High
26.09
Volume
20
Mudança diária
0.85%
Mudança mensal
0.93%
Mudança de 6 meses
2.56%
Mudança anual
2.56%
