DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula
A taxa do DX-PC para hoje mudou para 0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.88 e o mais alto foi 26.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DX-PC hoje?
Hoje Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) está avaliado em 26.09. O instrumento é negociado dentro de 0.85%, o fechamento de ontem foi 25.87, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DX-PC em tempo real.
As ações de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula pagam dividendos?
Atualmente Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula está avaliado em 26.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.56% e USD. Monitore os movimentos de DX-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DX-PC?
Você pode comprar ações de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) pelo preço atual 26.09. Ordens geralmente são executadas perto de 26.09 ou 26.39, enquanto 20 e 0.81% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DX-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DX-PC?
Investir em Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula envolve considerar a faixa anual 25.09 - 26.29 e o preço atual 26.09. Muitos comparam 0.93% e 2.56% antes de enviar ordens em 26.09 ou 26.39. Estude as mudanças diárias de preço de DX-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DYNEX CAPITAL INC?
O maior preço de DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) no último ano foi 26.29. As ações oscilaram bastante dentro de 25.09 - 26.29, e a comparação com 25.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DYNEX CAPITAL INC?
O menor preço de DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) no ano foi 25.09. A comparação com o preço atual 26.09 e 25.09 - 26.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DX-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DX-PC?
No passado Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.87 e 2.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.87
- Open
- 25.88
- Bid
- 26.09
- Ask
- 26.39
- Low
- 25.88
- High
- 26.09
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.85%
- Mudança mensal
- 0.93%
- Mudança de 6 meses
- 2.56%
- Mudança anual
- 2.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4