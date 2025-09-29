クォートセクション
通貨 / DX-PC
株に戻る

DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula

26.09 USD 0.22 (0.85%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DX-PCの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり25.88の安値と26.09の高値で取引されました。

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DX-PC株の現在の価格は？

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株価は本日26.09です。0.85%内で取引され、前日の終値は25.87、取引量は20に達しました。DX-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株は配当を出しますか？

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaの現在の価格は26.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.56%やUSDにも注目します。DX-PCの動きはライブチャートで確認できます。

DX-PC株を買う方法は？

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株は現在26.09で購入可能です。注文は通常26.09または26.39付近で行われ、20や0.81%が市場の動きを示します。DX-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

DX-PC株に投資する方法は？

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaへの投資では、年間の値幅25.09 - 26.29と現在の26.09を考慮します。注文は多くの場合26.09や26.39で行われる前に、0.93%や2.56%と比較されます。DX-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DYNEX CAPITAL INCの株の最高値は？

DYNEX CAPITAL INCの過去1年の最高値は26.29でした。25.09 - 26.29内で株価は大きく変動し、25.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DYNEX CAPITAL INCの株の最低値は？

DYNEX CAPITAL INC(DX-PC)の年間最安値は25.09でした。現在の26.09や25.09 - 26.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DX-PCの動きはライブチャートで確認できます。

DX-PCの株式分割はいつ行われましたか？

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.87、2.56%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.88 26.09
1年のレンジ
25.09 26.29
以前の終値
25.87
始値
25.88
買値
26.09
買値
26.39
安値
25.88
高値
26.09
出来高
20
1日の変化
0.85%
1ヶ月の変化
0.93%
6ヶ月の変化
2.56%
1年の変化
2.56%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待