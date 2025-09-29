- 概要
DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula
DX-PCの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり25.88の安値と26.09の高値で取引されました。
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DX-PC株の現在の価格は？
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株価は本日26.09です。0.85%内で取引され、前日の終値は25.87、取引量は20に達しました。DX-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株は配当を出しますか？
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaの現在の価格は26.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.56%やUSDにも注目します。DX-PCの動きはライブチャートで確認できます。
DX-PC株を買う方法は？
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株は現在26.09で購入可能です。注文は通常26.09または26.39付近で行われ、20や0.81%が市場の動きを示します。DX-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
DX-PC株に投資する方法は？
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaへの投資では、年間の値幅25.09 - 26.29と現在の26.09を考慮します。注文は多くの場合26.09や26.39で行われる前に、0.93%や2.56%と比較されます。DX-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DYNEX CAPITAL INCの株の最高値は？
DYNEX CAPITAL INCの過去1年の最高値は26.29でした。25.09 - 26.29内で株価は大きく変動し、25.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DYNEX CAPITAL INCの株の最低値は？
DYNEX CAPITAL INC(DX-PC)の年間最安値は25.09でした。現在の26.09や25.09 - 26.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DX-PCの動きはライブチャートで確認できます。
DX-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.87、2.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.87
- 始値
- 25.88
- 買値
- 26.09
- 買値
- 26.39
- 安値
- 25.88
- 高値
- 26.09
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- 0.85%
- 1ヶ月の変化
- 0.93%
- 6ヶ月の変化
- 2.56%
- 1年の変化
- 2.56%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前