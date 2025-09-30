KurseKategorien
Währungen / DX-PC
Zurück zum Aktien

DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula

26.09 USD 0.22 (0.85%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DX-PC hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.88 bis zu einem Hoch von 26.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DX-PC heute?

Die Aktie von Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) notiert heute bei 26.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.85% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.87 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von DX-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DX-PC Dividenden?

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula wird derzeit mit 26.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DX-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich DX-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) zum aktuellen Kurs von 26.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.09 oder 26.39 platziert, während 20 und 0.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DX-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DX-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula müssen die jährliche Spanne 25.09 - 26.29 und der aktuelle Kurs 26.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.93% und 2.56%, bevor sie Orders zu 26.09 oder 26.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DX-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DYNEX CAPITAL INC?

Der höchste Kurs von DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.29. Innerhalb von 25.09 - 26.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DYNEX CAPITAL INC?

Der niedrigste Kurs von DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) im Laufe des Jahres betrug 25.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.09 und der Spanne 25.09 - 26.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DX-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DX-PC statt?

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.87 und 2.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.88 26.09
Jahresspanne
25.09 26.29
Vorheriger Schlusskurs
25.87
Eröffnung
25.88
Bid
26.09
Ask
26.39
Tief
25.88
Hoch
26.09
Volumen
20
Tagesänderung
0.85%
Monatsänderung
0.93%
6-Monatsänderung
2.56%
Jahresänderung
2.56%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4