Der Wechselkurs von DX-PC hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.88 bis zu einem Hoch von 26.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.