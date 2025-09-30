- Übersicht
DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula
Der Wechselkurs von DX-PC hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.88 bis zu einem Hoch von 26.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DX-PC heute?
Die Aktie von Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) notiert heute bei 26.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.85% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.87 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von DX-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DX-PC Dividenden?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula wird derzeit mit 26.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DX-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich DX-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) zum aktuellen Kurs von 26.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.09 oder 26.39 platziert, während 20 und 0.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DX-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DX-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula müssen die jährliche Spanne 25.09 - 26.29 und der aktuelle Kurs 26.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.93% und 2.56%, bevor sie Orders zu 26.09 oder 26.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DX-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DYNEX CAPITAL INC?
Der höchste Kurs von DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.29. Innerhalb von 25.09 - 26.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DYNEX CAPITAL INC?
Der niedrigste Kurs von DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) im Laufe des Jahres betrug 25.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.09 und der Spanne 25.09 - 26.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DX-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DX-PC statt?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.87 und 2.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.87
- Eröffnung
- 25.88
- Bid
- 26.09
- Ask
- 26.39
- Tief
- 25.88
- Hoch
- 26.09
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- 0.93%
- 6-Monatsänderung
- 2.56%
- Jahresänderung
- 2.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4