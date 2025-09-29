- Panorámica
DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula
El tipo de cambio de DX-PC de hoy ha cambiado un 0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.88, mientras que el máximo ha alcanzado 26.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DX-PC hoy?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) se evalúa hoy en 26.09. El instrumento se negocia dentro de 0.85%; el cierre de ayer ha sido 25.87 y el volumen comercial ha alcanzado 20. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DX-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula se evalúa actualmente en 26.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.56% y USD. Monitoree los movimientos de DX-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DX-PC?
Puede comprar acciones de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) al precio actual de 26.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.09 o 26.39, mientras que 20 y 0.81% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DX-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DX-PC?
Invertir en Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula implica tener en cuenta el rango anual 25.09 - 26.29 y el precio actual 26.09. Muchos comparan 0.93% y 2.56% antes de colocar órdenes en 26.09 o 26.39. Estudie los cambios diarios de precios de DX-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de DYNEX CAPITAL INC?
El precio más alto de DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) en el último año ha sido 26.29. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.09 - 26.29, una comparación con 25.87 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de DYNEX CAPITAL INC?
El precio más bajo de DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) para el año ha sido 25.09. La comparación con los actuales 26.09 y 25.09 - 26.29 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DX-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DX-PC?
En el pasado, Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.87 y 2.56% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.87
- Open
- 25.88
- Bid
- 26.09
- Ask
- 26.39
- Low
- 25.88
- High
- 26.09
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- 0.85%
- Cambio mensual
- 0.93%
- Cambio a 6 meses
- 2.56%
- Cambio anual
- 2.56%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.