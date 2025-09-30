- Aperçu
DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula
Le taux de change de DX-PC a changé de 0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.88 et à un maximum de 26.09.
Suivez la dynamique Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DX-PC aujourd'hui ?
L'action Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula est cotée à 26.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.85%, a clôturé hier à 25.87 et son volume d'échange a atteint 20. Le graphique en temps réel du cours de DX-PC présente ces mises à jour.
L'action Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula verse-t-elle des dividendes ?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula est actuellement valorisé à 26.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DX-PC.
Comment acheter des actions DX-PC ?
Vous pouvez acheter des actions Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula au cours actuel de 26.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.09 ou de 26.39, le 20 et le 0.81% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DX-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DX-PC ?
Investir dans Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.09 - 26.29 et le prix actuel 26.09. Beaucoup comparent 0.93% et 2.56% avant de passer des ordres à 26.09 ou 26.39. Consultez le graphique du cours de DX-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DYNEX CAPITAL INC ?
Le cours le plus élevé de DYNEX CAPITAL INC l'année dernière était 26.29. Au cours de 25.09 - 26.29, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DYNEX CAPITAL INC ?
Le cours le plus bas de DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) sur l'année a été 25.09. Sa comparaison avec 26.09 et 25.09 - 26.29 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DX-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DX-PC a-t-elle été divisée ?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.87 et 2.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.87
- Ouverture
- 25.88
- Bid
- 26.09
- Ask
- 26.39
- Plus Bas
- 25.88
- Plus Haut
- 26.09
- Volume
- 20
- Changement quotidien
- 0.85%
- Changement Mensuel
- 0.93%
- Changement à 6 Mois
- 2.56%
- Changement Annuel
- 2.56%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4