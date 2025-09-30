- Panoramica
DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula
Il tasso di cambio DX-PC ha avuto una variazione del 0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.88 e ad un massimo di 26.09.
Segui le dinamiche di Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DX-PC oggi?
Oggi le azioni Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula sono prezzate a 26.09. Viene scambiato all'interno di 0.85%, la chiusura di ieri è stata 25.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DX-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula pagano dividendi?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula è attualmente valutato a 26.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DX-PC.
Come acquistare azioni DX-PC?
Puoi acquistare azioni Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula al prezzo attuale di 26.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.09 o 26.39, mentre 20 e 0.81% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DX-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DX-PC?
Investire in Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula implica considerare l'intervallo annuale 25.09 - 26.29 e il prezzo attuale 26.09. Molti confrontano 0.93% e 2.56% prima di effettuare ordini su 26.09 o 26.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DX-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DYNEX CAPITAL INC?
Il prezzo massimo di DYNEX CAPITAL INC nell'ultimo anno è stato 26.29. All'interno di 25.09 - 26.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DYNEX CAPITAL INC?
Il prezzo più basso di DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) nel corso dell'anno è stato 25.09. Confrontandolo con gli attuali 26.09 e 25.09 - 26.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DX-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DX-PC?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.87 e 2.56%.
- Chiusura Precedente
- 25.87
- Apertura
- 25.88
- Bid
- 26.09
- Ask
- 26.39
- Minimo
- 25.88
- Massimo
- 26.09
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 0.85%
- Variazione Mensile
- 0.93%
- Variazione Semestrale
- 2.56%
- Variazione Annuale
- 2.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4