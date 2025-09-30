QuotazioniSezioni
Valute / DX-PC
Tornare a Azioni

DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula

26.09 USD 0.22 (0.85%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DX-PC ha avuto una variazione del 0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.88 e ad un massimo di 26.09.

Segui le dinamiche di Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DX-PC oggi?

Oggi le azioni Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula sono prezzate a 26.09. Viene scambiato all'interno di 0.85%, la chiusura di ieri è stata 25.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DX-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula pagano dividendi?

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula è attualmente valutato a 26.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DX-PC.

Come acquistare azioni DX-PC?

Puoi acquistare azioni Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula al prezzo attuale di 26.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.09 o 26.39, mentre 20 e 0.81% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DX-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DX-PC?

Investire in Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula implica considerare l'intervallo annuale 25.09 - 26.29 e il prezzo attuale 26.09. Molti confrontano 0.93% e 2.56% prima di effettuare ordini su 26.09 o 26.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DX-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni DYNEX CAPITAL INC?

Il prezzo massimo di DYNEX CAPITAL INC nell'ultimo anno è stato 26.29. All'interno di 25.09 - 26.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DYNEX CAPITAL INC?

Il prezzo più basso di DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) nel corso dell'anno è stato 25.09. Confrontandolo con gli attuali 26.09 e 25.09 - 26.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DX-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DX-PC?

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.87 e 2.56%.

Intervallo Giornaliero
25.88 26.09
Intervallo Annuale
25.09 26.29
Chiusura Precedente
25.87
Apertura
25.88
Bid
26.09
Ask
26.39
Minimo
25.88
Massimo
26.09
Volume
20
Variazione giornaliera
0.85%
Variazione Mensile
0.93%
Variazione Semestrale
2.56%
Variazione Annuale
2.56%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4