- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula
Курс DX-PC за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.88, а максимальная — 26.09.
Следите за динамикой Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DX-PC сегодня?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) сегодня оценивается на уровне 26.09. Инструмент торгуется в пределах 0.85%, вчерашнее закрытие составило 25.87, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DX-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula?
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula в настоящее время оценивается в 26.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.56% и USD. Отслеживайте движения DX-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции DX-PC?
Вы можете купить акции Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) по текущей цене 26.09. Ордера обычно размещаются около 26.09 или 26.39, тогда как 20 и 0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DX-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DX-PC?
Инвестирование в Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula предполагает учет годового диапазона 25.09 - 26.29 и текущей цены 26.09. Многие сравнивают 0.93% и 2.56% перед размещением ордеров на 26.09 или 26.39. Изучайте ежедневные изменения цены DX-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DYNEX CAPITAL INC?
Самая высокая цена DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) за последний год составила 26.29. Акции заметно колебались в пределах 25.09 - 26.29, сравнение с 25.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DYNEX CAPITAL INC?
Самая низкая цена DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) за год составила 25.09. Сравнение с текущими 26.09 и 25.09 - 26.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DX-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DX-PC?
В прошлом Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.87 и 2.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.87
- Open
- 25.88
- Bid
- 26.09
- Ask
- 26.39
- Low
- 25.88
- High
- 26.09
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.85%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- 2.56%
- Годовое изменение
- 2.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%