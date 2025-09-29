КотировкиРазделы
DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula

26.09 USD 0.22 (0.85%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DX-PC за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.88, а максимальная — 26.09.

Следите за динамикой Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DX-PC сегодня?

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) сегодня оценивается на уровне 26.09. Инструмент торгуется в пределах 0.85%, вчерашнее закрытие составило 25.87, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DX-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula?

Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula в настоящее время оценивается в 26.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.56% и USD. Отслеживайте движения DX-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции DX-PC?

Вы можете купить акции Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula (DX-PC) по текущей цене 26.09. Ордера обычно размещаются около 26.09 или 26.39, тогда как 20 и 0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DX-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DX-PC?

Инвестирование в Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula предполагает учет годового диапазона 25.09 - 26.29 и текущей цены 26.09. Многие сравнивают 0.93% и 2.56% перед размещением ордеров на 26.09 или 26.39. Изучайте ежедневные изменения цены DX-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DYNEX CAPITAL INC?

Самая высокая цена DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) за последний год составила 26.29. Акции заметно колебались в пределах 25.09 - 26.29, сравнение с 25.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DYNEX CAPITAL INC?

Самая низкая цена DYNEX CAPITAL INC (DX-PC) за год составила 25.09. Сравнение с текущими 26.09 и 25.09 - 26.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DX-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DX-PC?

В прошлом Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.87 и 2.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.88 26.09
Годовой диапазон
25.09 26.29
Предыдущее закрытие
25.87
Open
25.88
Bid
26.09
Ask
26.39
Low
25.88
High
26.09
Объем
20
Дневное изменение
0.85%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
2.56%
Годовое изменение
2.56%
