DX-PC: Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula
今日DX-PC汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点25.88和高点26.09进行交易。
关注Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DX-PC股票今天的价格是多少？
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula股票今天的定价为26.09。它在0.85%范围内交易，昨天的收盘价为25.87，交易量达到20。DX-PC的实时价格图表显示了这些更新。
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula股票是否支付股息？
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula目前的价值为26.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.56%和USD。实时查看图表以跟踪DX-PC走势。
如何购买DX-PC股票？
您可以以26.09的当前价格购买Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula股票。订单通常设置在26.09或26.39附近，而20和0.81%显示市场活动。立即关注DX-PC的实时图表更新。
如何投资DX-PC股票？
投资Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula需要考虑年度范围25.09 - 26.29和当前价格26.09。许多人在以26.09或26.39下订单之前，会比较0.93%和。实时查看DX-PC价格图表，了解每日变化。
DYNEX CAPITAL INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DYNEX CAPITAL INC的最高价格是26.29。在25.09 - 26.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula的绩效。
DYNEX CAPITAL INC股票的最低价格是多少？
DYNEX CAPITAL INC（DX-PC）的最低价格为25.09。将其与当前的26.09和25.09 - 26.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DX-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DX-PC股票是什么时候拆分的？
Dynex Capital Inc 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumula历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.87和2.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.87
- 开盘价
- 25.88
- 卖价
- 26.09
- 买价
- 26.39
- 最低价
- 25.88
- 最高价
- 26.09
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 0.93%
- 6个月变化
- 2.56%
- 年变化
- 2.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值