DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
A taxa do DUST para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.70 e o mais alto foi 11.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DUST Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DUST hoje?
Hoje Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) está avaliado em 11.08. O instrumento é negociado dentro de -0.45%, o fechamento de ontem foi 11.13, e o volume de negociação atingiu 4652. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUST em tempo real.
As ações de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares está avaliado em 11.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 112.67% e USD. Monitore os movimentos de DUST no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DUST?
Você pode comprar ações de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) pelo preço atual 11.08. Ordens geralmente são executadas perto de 11.08 ou 11.38, enquanto 4652 e -2.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUST no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DUST?
Investir em Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares envolve considerar a faixa anual 4.31 - 70.76 e o preço atual 11.08. Muitos comparam -29.47% e -69.19% antes de enviar ordens em 11.08 ou 11.38. Estude as mudanças diárias de preço de DUST no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
O maior preço de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) no último ano foi 70.76. As ações oscilaram bastante dentro de 4.31 - 70.76, e a comparação com 11.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
O menor preço de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) no ano foi 4.31. A comparação com o preço atual 11.08 e 4.31 - 70.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUST em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUST?
No passado Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.13 e 112.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.13
- Open
- 11.36
- Bid
- 11.08
- Ask
- 11.38
- Low
- 10.70
- High
- 11.42
- Volume
- 4.652 K
- Mudança diária
- -0.45%
- Mudança mensal
- -29.47%
- Mudança de 6 meses
- -69.19%
- Mudança anual
- 112.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8