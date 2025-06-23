- Übersicht
DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
Der Wechselkurs von DUST hat sich für heute um -1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.70 bis zu einem Hoch von 11.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DUST News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DUST heute?
Die Aktie von Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) notiert heute bei 10.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.13 und das Handelsvolumen erreichte 4900. Das Live-Chart von DUST zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DUST Dividenden?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares wird derzeit mit 10.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 109.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DUST zu verfolgen.
Wie kaufe ich DUST-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) zum aktuellen Kurs von 10.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.93 oder 11.23 platziert, während 4900 und -3.79% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DUST auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DUST-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares müssen die jährliche Spanne 4.31 - 70.76 und der aktuelle Kurs 10.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -30.43% und -69.61%, bevor sie Orders zu 10.93 oder 11.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DUST.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) im vergangenen Jahr lag bei 70.76. Innerhalb von 4.31 - 70.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) im Laufe des Jahres betrug 4.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.93 und der Spanne 4.31 - 70.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DUST live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DUST statt?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.13 und 109.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.13
- Eröffnung
- 11.36
- Bid
- 10.93
- Ask
- 11.23
- Tief
- 10.70
- Hoch
- 11.42
- Volumen
- 4.900 K
- Tagesänderung
- -1.80%
- Monatsänderung
- -30.43%
- 6-Monatsänderung
- -69.61%
- Jahresänderung
- 109.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8