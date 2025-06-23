- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
Il tasso di cambio DUST ha avuto una variazione del -2.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.77 e ad un massimo di 11.24.
Segui le dinamiche di Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUST News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DUST oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares sono prezzate a 11.13. Viene scambiato all'interno di -2.71%, la chiusura di ieri è stata 11.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 4039. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUST mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares è attualmente valutato a 11.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 113.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUST.
Come acquistare azioni DUST?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares al prezzo attuale di 11.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.13 o 11.43, mentre 4039 e 2.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUST sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DUST?
Investire in Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares implica considerare l'intervallo annuale 4.31 - 70.76 e il prezzo attuale 11.13. Molti confrontano -29.15% e -69.05% prima di effettuare ordini su 11.13 o 11.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUST con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares nell'ultimo anno è stato 70.76. All'interno di 4.31 - 70.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) nel corso dell'anno è stato 4.31. Confrontandolo con gli attuali 11.13 e 4.31 - 70.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUST muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUST?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.44 e 113.63%.
- Chiusura Precedente
- 11.44
- Apertura
- 10.86
- Bid
- 11.13
- Ask
- 11.43
- Minimo
- 10.77
- Massimo
- 11.24
- Volume
- 4.039 K
- Variazione giornaliera
- -2.71%
- Variazione Mensile
- -29.15%
- Variazione Semestrale
- -69.05%
- Variazione Annuale
- 113.63%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8