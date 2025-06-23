报价部分
货币 / DUST
回到股票

DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares

11.07 USD 0.06 (0.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DUST汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点10.70和高点11.42进行交易。

关注Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DUST新闻

常见问题解答

DUST股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票今天的定价为11.07。它在-0.54%范围内交易，昨天的收盘价为11.13，交易量达到3496。DUST的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares目前的价值为11.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注112.48%和USD。实时查看图表以跟踪DUST走势。

如何购买DUST股票？

您可以以11.07的当前价格购买Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票。订单通常设置在11.07或11.37附近，而3496和-2.55%显示市场活动。立即关注DUST的实时图表更新。

如何投资DUST股票？

投资Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares需要考虑年度范围4.31 - 70.76和当前价格11.07。许多人在以11.07或11.37下订单之前，会比较-29.54%和。实时查看DUST价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares的最高价格是70.76。在4.31 - 70.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares的绩效。

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares（DUST）的最低价格为4.31。将其与当前的11.07和4.31 - 70.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUST股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.13和112.48%中可见。

日范围
10.70 11.42
年范围
4.31 70.76
前一天收盘价
11.13
开盘价
11.36
卖价
11.07
买价
11.37
最低价
10.70
最高价
11.42
交易量
3.496 K
日变化
-0.54%
月变化
-29.54%
6个月变化
-69.22%
年变化
112.48%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8