DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
今日DUST汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点10.70和高点11.42进行交易。
关注Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUST新闻
常见问题解答
DUST股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票今天的定价为11.07。它在-0.54%范围内交易，昨天的收盘价为11.13，交易量达到3496。DUST的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares目前的价值为11.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注112.48%和USD。实时查看图表以跟踪DUST走势。
如何购买DUST股票？
您可以以11.07的当前价格购买Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票。订单通常设置在11.07或11.37附近，而3496和-2.55%显示市场活动。立即关注DUST的实时图表更新。
如何投资DUST股票？
投资Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares需要考虑年度范围4.31 - 70.76和当前价格11.07。许多人在以11.07或11.37下订单之前，会比较-29.54%和。实时查看DUST价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares的最高价格是70.76。在4.31 - 70.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares的绩效。
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares（DUST）的最低价格为4.31。将其与当前的11.07和4.31 - 70.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUST股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.13和112.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.13
- 开盘价
- 11.36
- 卖价
- 11.07
- 买价
- 11.37
- 最低价
- 10.70
- 最高价
- 11.42
- 交易量
- 3.496 K
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- -29.54%
- 6个月变化
- -69.22%
- 年变化
- 112.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8