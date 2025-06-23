- Aperçu
DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
Le taux de change de DUST a changé de -2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.77 et à un maximum de 11.24.
Suivez la dynamique Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUST Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DUST aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares est cotée à 11.13 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.71%, a clôturé hier à 11.44 et son volume d'échange a atteint 4039. Le graphique en temps réel du cours de DUST présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares est actuellement valorisé à 11.13. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 113.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DUST.
Comment acheter des actions DUST ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares au cours actuel de 11.13. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.13 ou de 11.43, le 4039 et le 2.49% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DUST sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DUST ?
Investir dans Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.31 - 70.76 et le prix actuel 11.13. Beaucoup comparent -29.15% et -69.05% avant de passer des ordres à 11.13 ou 11.43. Consultez le graphique du cours de DUST en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares l'année dernière était 70.76. Au cours de 4.31 - 70.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) sur l'année a été 4.31. Sa comparaison avec 11.13 et 4.31 - 70.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DUST sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DUST a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.44 et 113.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 11.44
- Ouverture
- 10.86
- Bid
- 11.13
- Ask
- 11.43
- Plus Bas
- 10.77
- Plus Haut
- 11.24
- Volume
- 4.039 K
- Changement quotidien
- -2.71%
- Changement Mensuel
- -29.15%
- Changement à 6 Mois
- -69.05%
- Changement Annuel
- 113.63%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8