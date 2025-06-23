- Panorámica
DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
El tipo de cambio de DUST de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.70, mientras que el máximo ha alcanzado 11.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DUST News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DUST hoy?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) se evalúa hoy en 11.07. El instrumento se negocia dentro de -0.54%; el cierre de ayer ha sido 11.13 y el volumen comercial ha alcanzado 3496. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DUST en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares se evalúa actualmente en 11.07. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 112.48% y USD. Monitoree los movimientos de DUST en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DUST?
Puede comprar acciones de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) al precio actual de 11.07. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.07 o 11.37, mientras que 3496 y -2.55% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DUST en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DUST?
Invertir en Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares implica tener en cuenta el rango anual 4.31 - 70.76 y el precio actual 11.07. Muchos comparan -29.54% y -69.22% antes de colocar órdenes en 11.07 o 11.37. Estudie los cambios diarios de precios de DUST en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) en el último año ha sido 70.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.31 - 70.76, una comparación con 11.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) para el año ha sido 4.31. La comparación con los actuales 11.07 y 4.31 - 70.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DUST en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DUST?
En el pasado, Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.13 y 112.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 11.13
- Open
- 11.36
- Bid
- 11.07
- Ask
- 11.37
- Low
- 10.70
- High
- 11.42
- Volumen
- 3.496 K
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- -29.54%
- Cambio a 6 meses
- -69.22%
- Cambio anual
- 112.48%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8