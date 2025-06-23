クォートセクション
通貨 / DUST
DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares

11.07 USD 0.06 (0.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DUSTの今日の為替レートは、-0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり10.70の安値と11.42の高値で取引されました。

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DUST株の現在の価格は？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株価は本日11.07です。-0.54%内で取引され、前日の終値は11.13、取引量は3496に達しました。DUSTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株は配当を出しますか？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの現在の価格は11.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は112.48%やUSDにも注目します。DUSTの動きはライブチャートで確認できます。

DUST株を買う方法は？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株は現在11.07で購入可能です。注文は通常11.07または11.37付近で行われ、3496や-2.55%が市場の動きを示します。DUSTの最新情報はライブチャートで確認できます。

DUST株に投資する方法は？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesへの投資では、年間の値幅4.31 - 70.76と現在の11.07を考慮します。注文は多くの場合11.07や11.37で行われる前に、-29.54%や-69.22%と比較されます。DUSTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの過去1年の最高値は70.76でした。4.31 - 70.76内で株価は大きく変動し、11.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares(DUST)の年間最安値は4.31でした。現在の11.07や4.31 - 70.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUSTの動きはライブチャートで確認できます。

DUSTの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.13、112.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.70 11.42
1年のレンジ
4.31 70.76
以前の終値
11.13
始値
11.36
買値
11.07
買値
11.37
安値
10.70
高値
11.42
出来高
3.496 K
1日の変化
-0.54%
1ヶ月の変化
-29.54%
6ヶ月の変化
-69.22%
1年の変化
112.48%
