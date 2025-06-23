- 概要
DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
DUSTの今日の為替レートは、-0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり10.70の安値と11.42の高値で取引されました。
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DUST News
よくあるご質問
DUST株の現在の価格は？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株価は本日11.07です。-0.54%内で取引され、前日の終値は11.13、取引量は3496に達しました。DUSTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株は配当を出しますか？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの現在の価格は11.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は112.48%やUSDにも注目します。DUSTの動きはライブチャートで確認できます。
DUST株を買う方法は？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株は現在11.07で購入可能です。注文は通常11.07または11.37付近で行われ、3496や-2.55%が市場の動きを示します。DUSTの最新情報はライブチャートで確認できます。
DUST株に投資する方法は？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesへの投資では、年間の値幅4.31 - 70.76と現在の11.07を考慮します。注文は多くの場合11.07や11.37で行われる前に、-29.54%や-69.22%と比較されます。DUSTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの過去1年の最高値は70.76でした。4.31 - 70.76内で株価は大きく変動し、11.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares(DUST)の年間最安値は4.31でした。現在の11.07や4.31 - 70.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUSTの動きはライブチャートで確認できます。
DUSTの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.13、112.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 11.13
- 始値
- 11.36
- 買値
- 11.07
- 買値
- 11.37
- 安値
- 10.70
- 高値
- 11.42
- 出来高
- 3.496 K
- 1日の変化
- -0.54%
- 1ヶ月の変化
- -29.54%
- 6ヶ月の変化
- -69.22%
- 1年の変化
- 112.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8