Курс DUST за сегодня изменился на -2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.77, а максимальная — 11.24.

Следите за динамикой Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.