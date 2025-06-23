- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DUST: Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
Курс DUST за сегодня изменился на -2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.77, а максимальная — 11.24.
Следите за динамикой Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DUST
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUST сегодня?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) сегодня оценивается на уровне 11.13. Инструмент торгуется в пределах -2.71%, вчерашнее закрытие составило 11.44, а торговый объем достиг 4039. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares в настоящее время оценивается в 11.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 113.63% и USD. Отслеживайте движения DUST на графике в реальном времени.
Как купить акции DUST?
Вы можете купить акции Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) по текущей цене 11.13. Ордера обычно размещаются около 11.13 или 11.43, тогда как 4039 и 2.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUST?
Инвестирование в Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares предполагает учет годового диапазона 4.31 - 70.76 и текущей цены 11.13. Многие сравнивают -29.15% и -69.05% перед размещением ордеров на 11.13 или 11.43. Изучайте ежедневные изменения цены DUST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) за последний год составила 70.76. Акции заметно колебались в пределах 4.31 - 70.76, сравнение с 11.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) за год составила 4.31. Сравнение с текущими 11.13 и 4.31 - 70.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUST?
В прошлом Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.44 и 113.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.44
- Open
- 10.86
- Bid
- 11.13
- Ask
- 11.43
- Low
- 10.77
- High
- 11.24
- Объем
- 4.039 K
- Дневное изменение
- -2.71%
- Месячное изменение
- -29.15%
- 6-месячное изменение
- -69.05%
- Годовое изменение
- 113.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8