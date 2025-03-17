- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF
A taxa do DURA para hoje mudou para 0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.69 e o mais alto foi 33.84.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Durable High Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DURA Notícias
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- DURA: Still Uncompelling Compared To Peers (BATS:DURA)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DURA hoje?
Hoje VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) está avaliado em 33.84. O instrumento é negociado dentro de 0.42%, o fechamento de ontem foi 33.70, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DURA em tempo real.
As ações de VanEck Durable High Dividend ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck Durable High Dividend ETF está avaliado em 33.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.83% e USD. Monitore os movimentos de DURA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DURA?
Você pode comprar ações de VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) pelo preço atual 33.84. Ordens geralmente são executadas perto de 33.84 ou 34.14, enquanto 5 e 0.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DURA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DURA?
Investir em VanEck Durable High Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 29.21 - 35.07 e o preço atual 33.84. Muitos comparam -1.17% e 1.23% antes de enviar ordens em 33.84 ou 34.14. Estude as mudanças diárias de preço de DURA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Durable High Dividend ETF?
O maior preço de VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) no último ano foi 35.07. As ações oscilaram bastante dentro de 29.21 - 35.07, e a comparação com 33.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Durable High Dividend ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Durable High Dividend ETF?
O menor preço de VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) no ano foi 29.21. A comparação com o preço atual 33.84 e 29.21 - 35.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DURA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DURA?
No passado VanEck Durable High Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.70 e -1.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.70
- Open
- 33.69
- Bid
- 33.84
- Ask
- 34.14
- Low
- 33.69
- High
- 33.84
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.42%
- Mudança mensal
- -1.17%
- Mudança de 6 meses
- 1.23%
- Mudança anual
- -1.83%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8