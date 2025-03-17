QuotazioniSezioni
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF

33.70 USD 0.08 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DURA ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.62 e ad un massimo di 33.71.

Segui le dinamiche di VanEck Durable High Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni DURA oggi?

Oggi le azioni VanEck Durable High Dividend ETF sono prezzate a 33.70. Viene scambiato all'interno di -0.24%, la chiusura di ieri è stata 33.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DURA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VanEck Durable High Dividend ETF pagano dividendi?

VanEck Durable High Dividend ETF è attualmente valutato a 33.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DURA.

Come acquistare azioni DURA?

Puoi acquistare azioni VanEck Durable High Dividend ETF al prezzo attuale di 33.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.70 o 34.00, mentre 21 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DURA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DURA?

Investire in VanEck Durable High Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.21 - 35.07 e il prezzo attuale 33.70. Molti confrontano -1.58% e 0.81% prima di effettuare ordini su 33.70 o 34.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DURA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Durable High Dividend ETF?

Il prezzo massimo di VanEck Durable High Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 35.07. All'interno di 29.21 - 35.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Durable High Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Durable High Dividend ETF?

Il prezzo più basso di VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) nel corso dell'anno è stato 29.21. Confrontandolo con gli attuali 33.70 e 29.21 - 35.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DURA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DURA?

VanEck Durable High Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.78 e -2.23%.

Intervallo Giornaliero
33.62 33.71
Intervallo Annuale
29.21 35.07
Chiusura Precedente
33.78
Apertura
33.69
Bid
33.70
Ask
34.00
Minimo
33.62
Massimo
33.71
Volume
21
Variazione giornaliera
-0.24%
Variazione Mensile
-1.58%
Variazione Semestrale
0.81%
Variazione Annuale
-2.23%
