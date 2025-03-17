- 概要
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF
DURAの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり33.69の安値と33.80の高値で取引されました。
VanEck Durable High Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DURA News
よくあるご質問
DURA株の現在の価格は？
VanEck Durable High Dividend ETFの株価は本日33.80です。0.30%内で取引され、前日の終値は33.70、取引量は3に達しました。DURAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck Durable High Dividend ETFの株は配当を出しますか？
VanEck Durable High Dividend ETFの現在の価格は33.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.94%やUSDにも注目します。DURAの動きはライブチャートで確認できます。
DURA株を買う方法は？
VanEck Durable High Dividend ETFの株は現在33.80で購入可能です。注文は通常33.80または34.10付近で行われ、3や0.33%が市場の動きを示します。DURAの最新情報はライブチャートで確認できます。
DURA株に投資する方法は？
VanEck Durable High Dividend ETFへの投資では、年間の値幅29.21 - 35.07と現在の33.80を考慮します。注文は多くの場合33.80や34.10で行われる前に、-1.29%や1.11%と比較されます。DURAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Durable High Dividend ETFの株の最高値は？
VanEck Durable High Dividend ETFの過去1年の最高値は35.07でした。29.21 - 35.07内で株価は大きく変動し、33.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Durable High Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Durable High Dividend ETFの株の最低値は？
VanEck Durable High Dividend ETF(DURA)の年間最安値は29.21でした。現在の33.80や29.21 - 35.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DURAの動きはライブチャートで確認できます。
DURAの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck Durable High Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.70、-1.94%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 33.70
- 始値
- 33.69
- 買値
- 33.80
- 買値
- 34.10
- 安値
- 33.69
- 高値
- 33.80
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.30%
- 1ヶ月の変化
- -1.29%
- 6ヶ月の変化
- 1.11%
- 1年の変化
- -1.94%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8