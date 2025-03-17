クォートセクション
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF

33.80 USD 0.10 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DURAの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり33.69の安値と33.80の高値で取引されました。

VanEck Durable High Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DURA株の現在の価格は？

VanEck Durable High Dividend ETFの株価は本日33.80です。0.30%内で取引され、前日の終値は33.70、取引量は3に達しました。DURAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck Durable High Dividend ETFの株は配当を出しますか？

VanEck Durable High Dividend ETFの現在の価格は33.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.94%やUSDにも注目します。DURAの動きはライブチャートで確認できます。

DURA株を買う方法は？

VanEck Durable High Dividend ETFの株は現在33.80で購入可能です。注文は通常33.80または34.10付近で行われ、3や0.33%が市場の動きを示します。DURAの最新情報はライブチャートで確認できます。

DURA株に投資する方法は？

VanEck Durable High Dividend ETFへの投資では、年間の値幅29.21 - 35.07と現在の33.80を考慮します。注文は多くの場合33.80や34.10で行われる前に、-1.29%や1.11%と比較されます。DURAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Durable High Dividend ETFの株の最高値は？

VanEck Durable High Dividend ETFの過去1年の最高値は35.07でした。29.21 - 35.07内で株価は大きく変動し、33.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Durable High Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Durable High Dividend ETFの株の最低値は？

VanEck Durable High Dividend ETF(DURA)の年間最安値は29.21でした。現在の33.80や29.21 - 35.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DURAの動きはライブチャートで確認できます。

DURAの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck Durable High Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.70、-1.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.69 33.80
1年のレンジ
29.21 35.07
以前の終値
33.70
始値
33.69
買値
33.80
買値
34.10
安値
33.69
高値
33.80
出来高
3
1日の変化
0.30%
1ヶ月の変化
-1.29%
6ヶ月の変化
1.11%
1年の変化
-1.94%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8