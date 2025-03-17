КотировкиРазделы
Валюты / DURA
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF

33.70 USD 0.08 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DURA за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.62, а максимальная — 33.71.

Следите за динамикой VanEck Durable High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DURA сегодня?

VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) сегодня оценивается на уровне 33.70. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 33.78, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DURA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Durable High Dividend ETF?

VanEck Durable High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 33.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.23% и USD. Отслеживайте движения DURA на графике в реальном времени.

Как купить акции DURA?

Вы можете купить акции VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) по текущей цене 33.70. Ордера обычно размещаются около 33.70 или 34.00, тогда как 21 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DURA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DURA?

Инвестирование в VanEck Durable High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 29.21 - 35.07 и текущей цены 33.70. Многие сравнивают -1.58% и 0.81% перед размещением ордеров на 33.70 или 34.00. Изучайте ежедневные изменения цены DURA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Durable High Dividend ETF?

Самая высокая цена VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) за последний год составила 35.07. Акции заметно колебались в пределах 29.21 - 35.07, сравнение с 33.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Durable High Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Durable High Dividend ETF?

Самая низкая цена VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) за год составила 29.21. Сравнение с текущими 33.70 и 29.21 - 35.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DURA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DURA?

В прошлом VanEck Durable High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.78 и -2.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.62 33.71
Годовой диапазон
29.21 35.07
Предыдущее закрытие
33.78
Open
33.69
Bid
33.70
Ask
34.00
Low
33.62
High
33.71
Объем
21
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
-1.58%
6-месячное изменение
0.81%
Годовое изменение
-2.23%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8