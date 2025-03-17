- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF
Курс DURA за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.62, а максимальная — 33.71.
Следите за динамикой VanEck Durable High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DURA
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- DURA: Still Uncompelling Compared To Peers (BATS:DURA)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DURA сегодня?
VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) сегодня оценивается на уровне 33.70. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 33.78, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DURA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Durable High Dividend ETF?
VanEck Durable High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 33.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.23% и USD. Отслеживайте движения DURA на графике в реальном времени.
Как купить акции DURA?
Вы можете купить акции VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) по текущей цене 33.70. Ордера обычно размещаются около 33.70 или 34.00, тогда как 21 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DURA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DURA?
Инвестирование в VanEck Durable High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 29.21 - 35.07 и текущей цены 33.70. Многие сравнивают -1.58% и 0.81% перед размещением ордеров на 33.70 или 34.00. Изучайте ежедневные изменения цены DURA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Durable High Dividend ETF?
Самая высокая цена VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) за последний год составила 35.07. Акции заметно колебались в пределах 29.21 - 35.07, сравнение с 33.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Durable High Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Durable High Dividend ETF?
Самая низкая цена VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) за год составила 29.21. Сравнение с текущими 33.70 и 29.21 - 35.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DURA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DURA?
В прошлом VanEck Durable High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.78 и -2.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.78
- Open
- 33.69
- Bid
- 33.70
- Ask
- 34.00
- Low
- 33.62
- High
- 33.71
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -1.58%
- 6-месячное изменение
- 0.81%
- Годовое изменение
- -2.23%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8