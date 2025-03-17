DURA: VanEck Durable High Dividend ETF
今日DURA汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点33.69和高点33.80进行交易。
关注VanEck Durable High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DURA新闻
常见问题解答
DURA股票今天的价格是多少？
VanEck Durable High Dividend ETF股票今天的定价为33.80。它在0.30%范围内交易，昨天的收盘价为33.70，交易量达到3。DURA的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Durable High Dividend ETF股票是否支付股息？
VanEck Durable High Dividend ETF目前的价值为33.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.94%和USD。实时查看图表以跟踪DURA走势。
如何购买DURA股票？
您可以以33.80的当前价格购买VanEck Durable High Dividend ETF股票。订单通常设置在33.80或34.10附近，而3和0.33%显示市场活动。立即关注DURA的实时图表更新。
如何投资DURA股票？
投资VanEck Durable High Dividend ETF需要考虑年度范围29.21 - 35.07和当前价格33.80。许多人在以33.80或34.10下订单之前，会比较-1.29%和。实时查看DURA价格图表，了解每日变化。
VanEck Durable High Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Durable High Dividend ETF的最高价格是35.07。在29.21 - 35.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Durable High Dividend ETF的绩效。
VanEck Durable High Dividend ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Durable High Dividend ETF（DURA）的最低价格为29.21。将其与当前的33.80和29.21 - 35.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DURA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DURA股票是什么时候拆分的？
VanEck Durable High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.70和-1.94%中可见。
