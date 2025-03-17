报价部分
货币 / DURA
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF

33.80 USD 0.10 (0.30%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DURA汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点33.69和高点33.80进行交易。

关注VanEck Durable High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DURA新闻

常见问题解答

DURA股票今天的价格是多少？

VanEck Durable High Dividend ETF股票今天的定价为33.80。它在0.30%范围内交易，昨天的收盘价为33.70，交易量达到3。DURA的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Durable High Dividend ETF股票是否支付股息？

VanEck Durable High Dividend ETF目前的价值为33.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.94%和USD。实时查看图表以跟踪DURA走势。

如何购买DURA股票？

您可以以33.80的当前价格购买VanEck Durable High Dividend ETF股票。订单通常设置在33.80或34.10附近，而3和0.33%显示市场活动。立即关注DURA的实时图表更新。

如何投资DURA股票？

投资VanEck Durable High Dividend ETF需要考虑年度范围29.21 - 35.07和当前价格33.80。许多人在以33.80或34.10下订单之前，会比较-1.29%和。实时查看DURA价格图表，了解每日变化。

VanEck Durable High Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Durable High Dividend ETF的最高价格是35.07。在29.21 - 35.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Durable High Dividend ETF的绩效。

VanEck Durable High Dividend ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Durable High Dividend ETF（DURA）的最低价格为29.21。将其与当前的33.80和29.21 - 35.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DURA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DURA股票是什么时候拆分的？

VanEck Durable High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.70和-1.94%中可见。

日范围
33.69 33.80
年范围
29.21 35.07
前一天收盘价
33.70
开盘价
33.69
卖价
33.80
买价
34.10
最低价
33.69
最高价
33.80
交易量
3
日变化
0.30%
月变化
-1.29%
6个月变化
1.11%
年变化
-1.94%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8