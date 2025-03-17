- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF
Le taux de change de DURA a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.62 et à un maximum de 33.71.
Suivez la dynamique VanEck Durable High Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DURA Nouvelles
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- DURA: Still Uncompelling Compared To Peers (BATS:DURA)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DURA aujourd'hui ?
L'action VanEck Durable High Dividend ETF est cotée à 33.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.24%, a clôturé hier à 33.78 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de DURA présente ces mises à jour.
L'action VanEck Durable High Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck Durable High Dividend ETF est actuellement valorisé à 33.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DURA.
Comment acheter des actions DURA ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck Durable High Dividend ETF au cours actuel de 33.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.70 ou de 34.00, le 21 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DURA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DURA ?
Investir dans VanEck Durable High Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.21 - 35.07 et le prix actuel 33.70. Beaucoup comparent -1.58% et 0.81% avant de passer des ordres à 33.70 ou 34.00. Consultez le graphique du cours de DURA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Durable High Dividend ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Durable High Dividend ETF l'année dernière était 35.07. Au cours de 29.21 - 35.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Durable High Dividend ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Durable High Dividend ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) sur l'année a été 29.21. Sa comparaison avec 33.70 et 29.21 - 35.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DURA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DURA a-t-elle été divisée ?
VanEck Durable High Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.78 et -2.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.78
- Ouverture
- 33.69
- Bid
- 33.70
- Ask
- 34.00
- Plus Bas
- 33.62
- Plus Haut
- 33.71
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- -0.24%
- Changement Mensuel
- -1.58%
- Changement à 6 Mois
- 0.81%
- Changement Annuel
- -2.23%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8