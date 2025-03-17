CotationsSections
Devises / DURA
Retour à Actions

DURA: VanEck Durable High Dividend ETF

33.70 USD 0.08 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DURA a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.62 et à un maximum de 33.71.

Suivez la dynamique VanEck Durable High Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DURA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DURA aujourd'hui ?

L'action VanEck Durable High Dividend ETF est cotée à 33.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.24%, a clôturé hier à 33.78 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de DURA présente ces mises à jour.

L'action VanEck Durable High Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck Durable High Dividend ETF est actuellement valorisé à 33.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DURA.

Comment acheter des actions DURA ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck Durable High Dividend ETF au cours actuel de 33.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.70 ou de 34.00, le 21 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DURA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DURA ?

Investir dans VanEck Durable High Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.21 - 35.07 et le prix actuel 33.70. Beaucoup comparent -1.58% et 0.81% avant de passer des ordres à 33.70 ou 34.00. Consultez le graphique du cours de DURA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Durable High Dividend ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck Durable High Dividend ETF l'année dernière était 35.07. Au cours de 29.21 - 35.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Durable High Dividend ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Durable High Dividend ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) sur l'année a été 29.21. Sa comparaison avec 33.70 et 29.21 - 35.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DURA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DURA a-t-elle été divisée ?

VanEck Durable High Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.78 et -2.23% après les opérations sur titres.

Range quotidien
33.62 33.71
Range Annuel
29.21 35.07
Clôture Précédente
33.78
Ouverture
33.69
Bid
33.70
Ask
34.00
Plus Bas
33.62
Plus Haut
33.71
Volume
21
Changement quotidien
-0.24%
Changement Mensuel
-1.58%
Changement à 6 Mois
0.81%
Changement Annuel
-2.23%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8