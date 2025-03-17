- Übersicht
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF
Der Wechselkurs von DURA hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.69 bis zu einem Hoch von 33.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Durable High Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DURA heute?
Die Aktie von VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) notiert heute bei 33.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.70 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von DURA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DURA Dividenden?
VanEck Durable High Dividend ETF wird derzeit mit 33.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DURA zu verfolgen.
Wie kaufe ich DURA-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) zum aktuellen Kurs von 33.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.84 oder 34.14 platziert, während 5 und 0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DURA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DURA-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck Durable High Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 29.21 - 35.07 und der aktuelle Kurs 33.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.17% und 1.23%, bevor sie Orders zu 33.84 oder 34.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DURA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Durable High Dividend ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) im vergangenen Jahr lag bei 35.07. Innerhalb von 29.21 - 35.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Durable High Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Durable High Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) im Laufe des Jahres betrug 29.21. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.84 und der Spanne 29.21 - 35.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DURA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DURA statt?
VanEck Durable High Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.70 und -1.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.70
- Eröffnung
- 33.69
- Bid
- 33.84
- Ask
- 34.14
- Tief
- 33.69
- Hoch
- 33.84
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- -1.17%
- 6-Monatsänderung
- 1.23%
- Jahresänderung
- -1.83%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8