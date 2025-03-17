- Panorámica
DURA: VanEck Durable High Dividend ETF
El tipo de cambio de DURA de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.69, mientras que el máximo ha alcanzado 33.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Durable High Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DURA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DURA hoy?
VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) se evalúa hoy en 33.80. El instrumento se negocia dentro de 0.30%; el cierre de ayer ha sido 33.70 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DURA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Durable High Dividend ETF?
VanEck Durable High Dividend ETF se evalúa actualmente en 33.80. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.94% y USD. Monitoree los movimientos de DURA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DURA?
Puede comprar acciones de VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) al precio actual de 33.80. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.80 o 34.10, mientras que 3 y 0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DURA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DURA?
Invertir en VanEck Durable High Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.21 - 35.07 y el precio actual 33.80. Muchos comparan -1.29% y 1.11% antes de colocar órdenes en 33.80 o 34.10. Estudie los cambios diarios de precios de DURA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Durable High Dividend ETF?
El precio más alto de VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) en el último año ha sido 35.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.21 - 35.07, una comparación con 33.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Durable High Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Durable High Dividend ETF?
El precio más bajo de VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) para el año ha sido 29.21. La comparación con los actuales 33.80 y 29.21 - 35.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DURA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DURA?
En el pasado, VanEck Durable High Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 33.70 y -1.94% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 33.70
- Open
- 33.69
- Bid
- 33.80
- Ask
- 34.10
- Low
- 33.69
- High
- 33.80
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- -1.29%
- Cambio a 6 meses
- 1.11%
- Cambio anual
- -1.94%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8