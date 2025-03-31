Moedas / DTST
DTST: Data Storage Corporation
4.56 USD 0.07 (1.51%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DTST para hoje mudou para -1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.49 e o mais alto foi 4.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Data Storage Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DTST Notícias
- Piluso, presidente da Data Storage Corp, vende ações no valor de US$ 12 mil
- Piluso, Data Storage Corp chairman, sells $12k in shares
- Data Storage Corp conclui venda de US$ 40 milhões do negócio CloudFirst
- Data Storage Corp completes $40 million sale of CloudFirst business
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
- Data Storage Plans Major Asset Sale
- Earnings call transcript: Data Storage Corp Q2 2025 sees wider loss, stock drops
- Data Storage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Data Storage Reports 5% Q2 Growth
- Data Storage stock soars after asset sale agreement with Performive
- Data Storage Corp Stock Skyrockets 46% After Hours Amid CloudFirst Deal Buzz - Data Storage (NASDAQ:DTST)
- Data Storage to sell CloudFirst subsidiary, plans share buyback
- Earnings call transcript: Data Storage Corp reports Q1 2025 revenue dip, stock slides
- Data Storage earnings missed, revenue fell short of estimates
- DTST Reports 2025 First Quarter Financial Results and Provides Business Update
- Data Storage Corporation (DTST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
4.49 4.70
Faixa anual
2.93 5.43
- Fechamento anterior
- 4.63
- Open
- 4.59
- Bid
- 4.56
- Ask
- 4.86
- Low
- 4.49
- High
- 4.70
- Volume
- 219
- Mudança diária
- -1.51%
- Mudança mensal
- 0.22%
- Mudança de 6 meses
- 23.91%
- Mudança anual
- 20.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh