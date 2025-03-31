통화 / DTST
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DTST: Data Storage Corporation
4.58 USD 0.02 (0.44%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DTST 환율이 오늘 0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.50이고 고가는 4.58이었습니다.
Data Storage Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTST News
- 데이터 스토리지, Maxim Group, "보유"로 하향 조정
- Data Storage Corp stock rating downgraded to Hold by Maxim Group
- 필루소, 데이터 스토리지 회장, 1.2만 달러 상당 주식 매도
- Piluso, Data Storage Corp chairman, sells $12k in shares
- 데이터 스토리지, 클라우드퍼스트 사업 4천만 달러에 매각 완료
- Data Storage Corp completes $40 million sale of CloudFirst business
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
- Data Storage Plans Major Asset Sale
- Earnings call transcript: Data Storage Corp Q2 2025 sees wider loss, stock drops
- Data Storage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Data Storage Reports 5% Q2 Growth
- Data Storage stock soars after asset sale agreement with Performive
- Data Storage Corp Stock Skyrockets 46% After Hours Amid CloudFirst Deal Buzz - Data Storage (NASDAQ:DTST)
- Data Storage to sell CloudFirst subsidiary, plans share buyback
- Earnings call transcript: Data Storage Corp reports Q1 2025 revenue dip, stock slides
- Data Storage earnings missed, revenue fell short of estimates
- DTST Reports 2025 First Quarter Financial Results and Provides Business Update
- Data Storage Corporation (DTST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
4.50 4.58
년간 변동
2.93 5.43
- 이전 종가
- 4.56
- 시가
- 4.52
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- 저가
- 4.50
- 고가
- 4.58
- 볼륨
- 169
- 일일 변동
- 0.44%
- 월 변동
- 0.66%
- 6개월 변동
- 24.46%
- 년간 변동율
- 21.16%
20 9월, 토요일