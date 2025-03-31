Divisas / DTST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DTST: Data Storage Corporation
4.63 USD 0.11 (2.32%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DTST de hoy ha cambiado un -2.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.54, mientras que el máximo ha alcanzado 4.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Data Storage Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTST News
- Piluso, presidente de Data Storage Corp, vende acciones por 12.000 dólares
- Piluso, presidente de Data Storage Corp, vende acciones por $12k
- Piluso, Data Storage Corp chairman, sells $12k in shares
- Data Storage Corp completa la venta de su negocio CloudFirst por 40 millones de dólares
- Data Storage Corp completa venta de su negocio CloudFirst por $40 millones
- Data Storage Corp completes $40 million sale of CloudFirst business
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
- Data Storage Plans Major Asset Sale
- Earnings call transcript: Data Storage Corp Q2 2025 sees wider loss, stock drops
- Data Storage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Data Storage Reports 5% Q2 Growth
- Data Storage stock soars after asset sale agreement with Performive
- Data Storage Corp Stock Skyrockets 46% After Hours Amid CloudFirst Deal Buzz - Data Storage (NASDAQ:DTST)
- Data Storage to sell CloudFirst subsidiary, plans share buyback
- Earnings call transcript: Data Storage Corp reports Q1 2025 revenue dip, stock slides
- Data Storage earnings missed, revenue fell short of estimates
- DTST Reports 2025 First Quarter Financial Results and Provides Business Update
- Data Storage Corporation (DTST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
4.54 4.69
Rango anual
2.93 5.43
- Cierres anteriores
- 4.74
- Open
- 4.58
- Bid
- 4.63
- Ask
- 4.93
- Low
- 4.54
- High
- 4.69
- Volumen
- 126
- Cambio diario
- -2.32%
- Cambio mensual
- 1.76%
- Cambio a 6 meses
- 25.82%
- Cambio anual
- 22.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B