货币 / DTST
DTST: Data Storage Corporation
4.63 USD 0.11 (2.32%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DTST汇率已更改-2.32%。当日，交易品种以低点4.54和高点4.69进行交易。
关注Data Storage Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DTST新闻
- Piluso出售价值1.2万美元的Data Storage Corp股票
- Piluso, Data Storage Corp chairman, sells $12k in shares
- Data Storage Corp completes $40 million sale of CloudFirst business
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
- Data Storage Plans Major Asset Sale
- Earnings call transcript: Data Storage Corp Q2 2025 sees wider loss, stock drops
- Data Storage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Data Storage Reports 5% Q2 Growth
- Data Storage stock soars after asset sale agreement with Performive
- Data Storage Corp Stock Skyrockets 46% After Hours Amid CloudFirst Deal Buzz - Data Storage (NASDAQ:DTST)
- Data Storage to sell CloudFirst subsidiary, plans share buyback
- Earnings call transcript: Data Storage Corp reports Q1 2025 revenue dip, stock slides
- Data Storage earnings missed, revenue fell short of estimates
- DTST Reports 2025 First Quarter Financial Results and Provides Business Update
- Data Storage Corporation (DTST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
4.54 4.69
年范围
2.93 5.43
- 前一天收盘价
- 4.74
- 开盘价
- 4.58
- 卖价
- 4.63
- 买价
- 4.93
- 最低价
- 4.54
- 最高价
- 4.69
- 交易量
- 126
- 日变化
- -2.32%
- 月变化
- 1.76%
- 6个月变化
- 25.82%
- 年变化
- 22.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值