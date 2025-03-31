Валюты / DTST
DTST: Data Storage Corporation
4.74 USD 0.07 (1.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTST за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.55, а максимальная — 4.80.
Следите за динамикой Data Storage Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.55 4.80
Годовой диапазон
2.93 5.43
- Предыдущее закрытие
- 4.67
- Open
- 4.68
- Bid
- 4.74
- Ask
- 5.04
- Low
- 4.55
- High
- 4.80
- Объем
- 229
- Дневное изменение
- 1.50%
- Месячное изменение
- 4.18%
- 6-месячное изменение
- 28.80%
- Годовое изменение
- 25.40%
