DTST: Data Storage Corporation
4.58 USD 0.02 (0.44%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DTST ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.50 e ad un massimo di 4.58.
Segui le dinamiche di Data Storage Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DTST News
- Data Storage Corp stock rating downgraded to Hold by Maxim Group
- Piluso, Data Storage Corp chairman, sells $12k in shares
- Data Storage Corp completes $40 million sale of CloudFirst business
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
- Data Storage Plans Major Asset Sale
- Earnings call transcript: Data Storage Corp Q2 2025 sees wider loss, stock drops
- Data Storage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Data Storage Reports 5% Q2 Growth
- Data Storage stock soars after asset sale agreement with Performive
- Data Storage Corp Stock Skyrockets 46% After Hours Amid CloudFirst Deal Buzz - Data Storage (NASDAQ:DTST)
- Data Storage to sell CloudFirst subsidiary, plans share buyback
- Earnings call transcript: Data Storage Corp reports Q1 2025 revenue dip, stock slides
- Data Storage earnings missed, revenue fell short of estimates
- DTST Reports 2025 First Quarter Financial Results and Provides Business Update
- Data Storage Corporation (DTST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
4.50 4.58
Intervallo Annuale
2.93 5.43
- Chiusura Precedente
- 4.56
- Apertura
- 4.52
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- Minimo
- 4.50
- Massimo
- 4.58
- Volume
- 169
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 0.66%
- Variazione Semestrale
- 24.46%
- Variazione Annuale
- 21.16%
21 settembre, domenica