Währungen / DTST
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DTST: Data Storage Corporation
4.53 USD 0.03 (0.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DTST hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.50 bis zu einem Hoch von 4.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Data Storage Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTST News
- Unsicherheit nach Spartenverkauf: Maxim Group stuft Data Storage Corp auf ’Hold’ ab
- Data Storage Corp stock rating downgraded to Hold by Maxim Group
- Data Storage Corp: Chairman Piluso verkauft Aktien im Wert von 12.000 $
- Piluso, Data Storage Corp chairman, sells $12k in shares
- Data Storage Corp vollzieht 40-Millionen-Dollar-Verkauf von CloudFirst/n
- Data Storage Corp completes $40 million sale of CloudFirst business
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
- Data Storage Plans Major Asset Sale
- Earnings call transcript: Data Storage Corp Q2 2025 sees wider loss, stock drops
- Data Storage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Data Storage Reports 5% Q2 Growth
- Data Storage stock soars after asset sale agreement with Performive
- Data Storage Corp Stock Skyrockets 46% After Hours Amid CloudFirst Deal Buzz - Data Storage (NASDAQ:DTST)
- Data Storage to sell CloudFirst subsidiary, plans share buyback
- Earnings call transcript: Data Storage Corp reports Q1 2025 revenue dip, stock slides
- Data Storage earnings missed, revenue fell short of estimates
- DTST Reports 2025 First Quarter Financial Results and Provides Business Update
- Data Storage Corporation (DTST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
4.50 4.57
Jahresspanne
2.93 5.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.56
- Eröffnung
- 4.52
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Tief
- 4.50
- Hoch
- 4.57
- Volumen
- 118
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- -0.44%
- 6-Monatsänderung
- 23.10%
- Jahresänderung
- 19.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K