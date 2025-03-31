Devises / DTST
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DTST: Data Storage Corporation
4.58 USD 0.02 (0.44%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DTST a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.50 et à un maximum de 4.58.
Suivez la dynamique Data Storage Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTST Nouvelles
- La notation de l’action Data Storage Corp dégradée à "Conserver" par Maxim Group
- Data Storage Corp stock rating downgraded to Hold by Maxim Group
- Piluso, président de Data Storage Corp, vend des actions pour 12k€
- Piluso, Data Storage Corp chairman, sells $12k in shares
- Data Storage Corp finalise la vente de son activité CloudFirst pour 40 millions $
- Data Storage Corp completes $40 million sale of CloudFirst business
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
- Data Storage Plans Major Asset Sale
- Earnings call transcript: Data Storage Corp Q2 2025 sees wider loss, stock drops
- Data Storage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Data Storage Reports 5% Q2 Growth
- Data Storage stock soars after asset sale agreement with Performive
- Data Storage Corp Stock Skyrockets 46% After Hours Amid CloudFirst Deal Buzz - Data Storage (NASDAQ:DTST)
- Data Storage to sell CloudFirst subsidiary, plans share buyback
- Earnings call transcript: Data Storage Corp reports Q1 2025 revenue dip, stock slides
- Data Storage earnings missed, revenue fell short of estimates
- DTST Reports 2025 First Quarter Financial Results and Provides Business Update
- Data Storage Corporation (DTST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
4.50 4.58
Range Annuel
2.93 5.43
- Clôture Précédente
- 4.56
- Ouverture
- 4.52
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- Plus Bas
- 4.50
- Plus Haut
- 4.58
- Volume
- 169
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- 0.66%
- Changement à 6 Mois
- 24.46%
- Changement Annuel
- 21.16%
20 septembre, samedi