DTH: WisdomTree International High Dividend Fund

49.09 USD 0.08 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DTH para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.96 e o mais alto foi 49.10.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree International High Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DTH hoje?

Hoje WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) está avaliado em 49.09. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 49.01, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DTH em tempo real.

As ações de WisdomTree International High Dividend Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree International High Dividend Fund está avaliado em 49.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.56% e USD. Monitore os movimentos de DTH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DTH?

Você pode comprar ações de WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) pelo preço atual 49.09. Ordens geralmente são executadas perto de 49.09 ou 49.39, enquanto 34 e 0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DTH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DTH?

Investir em WisdomTree International High Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 37.13 - 50.08 e o preço atual 49.09. Muitos comparam 2.10% e 15.83% antes de enviar ordens em 49.09 ou 49.39. Estude as mudanças diárias de preço de DTH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree International High Dividend Fund?

O maior preço de WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) no último ano foi 50.08. As ações oscilaram bastante dentro de 37.13 - 50.08, e a comparação com 49.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree International High Dividend Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree International High Dividend Fund?

O menor preço de WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) no ano foi 37.13. A comparação com o preço atual 49.09 e 37.13 - 50.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DTH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DTH?

No passado WisdomTree International High Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.01 e 19.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
48.96 49.10
Faixa anual
37.13 50.08
Fechamento anterior
49.01
Open
48.98
Bid
49.09
Ask
49.39
Low
48.96
High
49.10
Volume
34
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
2.10%
Mudança de 6 meses
15.83%
Mudança anual
19.56%
