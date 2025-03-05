QuotazioniSezioni
Valute / DTH
DTH: WisdomTree International High Dividend Fund

49.01 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTH ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.91 e ad un massimo di 49.07.

Segui le dinamiche di WisdomTree International High Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DTH oggi?

Oggi le azioni WisdomTree International High Dividend Fund sono prezzate a 49.01. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 49.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DTH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree International High Dividend Fund pagano dividendi?

WisdomTree International High Dividend Fund è attualmente valutato a 49.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DTH.

Come acquistare azioni DTH?

Puoi acquistare azioni WisdomTree International High Dividend Fund al prezzo attuale di 49.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.01 o 49.31, mentre 42 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DTH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DTH?

Investire in WisdomTree International High Dividend Fund implica considerare l'intervallo annuale 37.13 - 50.08 e il prezzo attuale 49.01. Molti confrontano 1.93% e 15.64% prima di effettuare ordini su 49.01 o 49.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DTH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree International High Dividend Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree International High Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 50.08. All'interno di 37.13 - 50.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree International High Dividend Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree International High Dividend Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) nel corso dell'anno è stato 37.13. Confrontandolo con gli attuali 49.01 e 37.13 - 50.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DTH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DTH?

WisdomTree International High Dividend Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.01 e 19.36%.

Intervallo Giornaliero
48.91 49.07
Intervallo Annuale
37.13 50.08
Chiusura Precedente
49.01
Apertura
49.07
Bid
49.01
Ask
49.31
Minimo
48.91
Massimo
49.07
Volume
42
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
1.93%
Variazione Semestrale
15.64%
Variazione Annuale
19.36%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8