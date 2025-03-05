- Übersicht
DTH: WisdomTree International High Dividend Fund
Der Wechselkurs von DTH hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.96 bis zu einem Hoch von 49.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree International High Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTH News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DTH heute?
Die Aktie von WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) notiert heute bei 49.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.01 und das Handelsvolumen erreichte 39. Das Live-Chart von DTH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DTH Dividenden?
WisdomTree International High Dividend Fund wird derzeit mit 49.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DTH zu verfolgen.
Wie kaufe ich DTH-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) zum aktuellen Kurs von 49.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.15 oder 49.45 platziert, während 39 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DTH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DTH-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree International High Dividend Fund müssen die jährliche Spanne 37.13 - 50.08 und der aktuelle Kurs 49.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.23% und 15.97%, bevor sie Orders zu 49.15 oder 49.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DTH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree International High Dividend Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) im vergangenen Jahr lag bei 50.08. Innerhalb von 37.13 - 50.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree International High Dividend Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree International High Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) im Laufe des Jahres betrug 37.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.15 und der Spanne 37.13 - 50.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DTH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DTH statt?
WisdomTree International High Dividend Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.01 und 19.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.01
- Eröffnung
- 48.98
- Bid
- 49.15
- Ask
- 49.45
- Tief
- 48.96
- Hoch
- 49.15
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 2.23%
- 6-Monatsänderung
- 15.97%
- Jahresänderung
- 19.70%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8