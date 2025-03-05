CotizacionesSecciones
DTH: WisdomTree International High Dividend Fund

49.09 USD 0.08 (0.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DTH de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.96, mientras que el máximo ha alcanzado 49.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree International High Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DTH hoy?

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) se evalúa hoy en 49.09. El instrumento se negocia dentro de 0.16%; el cierre de ayer ha sido 49.01 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DTH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree International High Dividend Fund?

WisdomTree International High Dividend Fund se evalúa actualmente en 49.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.56% y USD. Monitoree los movimientos de DTH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DTH?

Puede comprar acciones de WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) al precio actual de 49.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.09 o 49.39, mientras que 23 y 0.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DTH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DTH?

Invertir en WisdomTree International High Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 37.13 - 50.08 y el precio actual 49.09. Muchos comparan 2.10% y 15.83% antes de colocar órdenes en 49.09 o 49.39. Estudie los cambios diarios de precios de DTH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree International High Dividend Fund?

El precio más alto de WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) en el último año ha sido 50.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.13 - 50.08, una comparación con 49.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree International High Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree International High Dividend Fund?

El precio más bajo de WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) para el año ha sido 37.13. La comparación con los actuales 49.09 y 37.13 - 50.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DTH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DTH?

En el pasado, WisdomTree International High Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.01 y 19.56% después de las acciones corporativas.

Rango diario
48.96 49.10
Rango anual
37.13 50.08
Cierres anteriores
49.01
Open
48.98
Bid
49.09
Ask
49.39
Low
48.96
High
49.10
Volumen
23
Cambio diario
0.16%
Cambio mensual
2.10%
Cambio a 6 meses
15.83%
Cambio anual
19.56%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8