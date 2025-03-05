КотировкиРазделы
DTH
DTH: WisdomTree International High Dividend Fund

49.01 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DTH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.91, а максимальная — 49.07.

Следите за динамикой WisdomTree International High Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости DTH

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DTH сегодня?

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) сегодня оценивается на уровне 49.01. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 49.01, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International High Dividend Fund?

WisdomTree International High Dividend Fund в настоящее время оценивается в 49.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.36% и USD. Отслеживайте движения DTH на графике в реальном времени.

Как купить акции DTH?

Вы можете купить акции WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) по текущей цене 49.01. Ордера обычно размещаются около 49.01 или 49.31, тогда как 42 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DTH?

Инвестирование в WisdomTree International High Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 37.13 - 50.08 и текущей цены 49.01. Многие сравнивают 1.93% и 15.64% перед размещением ордеров на 49.01 или 49.31. Изучайте ежедневные изменения цены DTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International High Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) за последний год составила 50.08. Акции заметно колебались в пределах 37.13 - 50.08, сравнение с 49.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International High Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International High Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) за год составила 37.13. Сравнение с текущими 49.01 и 37.13 - 50.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DTH?

В прошлом WisdomTree International High Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.01 и 19.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.91 49.07
Годовой диапазон
37.13 50.08
Предыдущее закрытие
49.01
Open
49.07
Bid
49.01
Ask
49.31
Low
48.91
High
49.07
Объем
42
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.93%
6-месячное изменение
15.64%
Годовое изменение
19.36%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8