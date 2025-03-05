- Обзор рынка
DTH: WisdomTree International High Dividend Fund
Курс DTH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.91, а максимальная — 49.07.
Следите за динамикой WisdomTree International High Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DTH
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DTH сегодня?
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) сегодня оценивается на уровне 49.01. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 49.01, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International High Dividend Fund?
WisdomTree International High Dividend Fund в настоящее время оценивается в 49.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.36% и USD. Отслеживайте движения DTH на графике в реальном времени.
Как купить акции DTH?
Вы можете купить акции WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) по текущей цене 49.01. Ордера обычно размещаются около 49.01 или 49.31, тогда как 42 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DTH?
Инвестирование в WisdomTree International High Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 37.13 - 50.08 и текущей цены 49.01. Многие сравнивают 1.93% и 15.64% перед размещением ордеров на 49.01 или 49.31. Изучайте ежедневные изменения цены DTH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International High Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) за последний год составила 50.08. Акции заметно колебались в пределах 37.13 - 50.08, сравнение с 49.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International High Dividend Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International High Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) за год составила 37.13. Сравнение с текущими 49.01 и 37.13 - 50.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DTH?
В прошлом WisdomTree International High Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.01 и 19.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.01
- Open
- 49.07
- Bid
- 49.01
- Ask
- 49.31
- Low
- 48.91
- High
- 49.07
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.93%
- 6-месячное изменение
- 15.64%
- Годовое изменение
- 19.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8