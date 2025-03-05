- Aperçu
DTH: WisdomTree International High Dividend Fund
Le taux de change de DTH a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.91 et à un maximum de 49.07.
Suivez la dynamique WisdomTree International High Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DTH aujourd'hui ?
L'action WisdomTree International High Dividend Fund est cotée à 49.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 49.01 et son volume d'échange a atteint 42. Le graphique en temps réel du cours de DTH présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree International High Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree International High Dividend Fund est actuellement valorisé à 49.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DTH.
Comment acheter des actions DTH ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree International High Dividend Fund au cours actuel de 49.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.01 ou de 49.31, le 42 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DTH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DTH ?
Investir dans WisdomTree International High Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.13 - 50.08 et le prix actuel 49.01. Beaucoup comparent 1.93% et 15.64% avant de passer des ordres à 49.01 ou 49.31. Consultez le graphique du cours de DTH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree International High Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree International High Dividend Fund l'année dernière était 50.08. Au cours de 37.13 - 50.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree International High Dividend Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree International High Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) sur l'année a été 37.13. Sa comparaison avec 49.01 et 37.13 - 50.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DTH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DTH a-t-elle été divisée ?
WisdomTree International High Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.01 et 19.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 49.01
- Ouverture
- 49.07
- Bid
- 49.01
- Ask
- 49.31
- Plus Bas
- 48.91
- Plus Haut
- 49.07
- Volume
- 42
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 1.93%
- Changement à 6 Mois
- 15.64%
- Changement Annuel
- 19.36%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8