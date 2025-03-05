クォートセクション
通貨 / DTH
株に戻る

DTH: WisdomTree International High Dividend Fund

49.09 USD 0.08 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DTHの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり48.96の安値と49.10の高値で取引されました。

WisdomTree International High Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTH News

よくあるご質問

DTH株の現在の価格は？

WisdomTree International High Dividend Fundの株価は本日49.09です。0.16%内で取引され、前日の終値は49.01、取引量は23に達しました。DTHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree International High Dividend Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree International High Dividend Fundの現在の価格は49.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.56%やUSDにも注目します。DTHの動きはライブチャートで確認できます。

DTH株を買う方法は？

WisdomTree International High Dividend Fundの株は現在49.09で購入可能です。注文は通常49.09または49.39付近で行われ、23や0.22%が市場の動きを示します。DTHの最新情報はライブチャートで確認できます。

DTH株に投資する方法は？

WisdomTree International High Dividend Fundへの投資では、年間の値幅37.13 - 50.08と現在の49.09を考慮します。注文は多くの場合49.09や49.39で行われる前に、2.10%や15.83%と比較されます。DTHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree International High Dividend Fundの株の最高値は？

WisdomTree International High Dividend Fundの過去1年の最高値は50.08でした。37.13 - 50.08内で株価は大きく変動し、49.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree International High Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree International High Dividend Fundの株の最低値は？

WisdomTree International High Dividend Fund(DTH)の年間最安値は37.13でした。現在の49.09や37.13 - 50.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DTHの動きはライブチャートで確認できます。

DTHの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree International High Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.01、19.56%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.96 49.10
1年のレンジ
37.13 50.08
以前の終値
49.01
始値
48.98
買値
49.09
買値
49.39
安値
48.96
高値
49.10
出来高
23
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
2.10%
6ヶ月の変化
15.83%
1年の変化
19.56%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8