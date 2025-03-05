- 概要
DTH: WisdomTree International High Dividend Fund
DTHの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり48.96の安値と49.10の高値で取引されました。
WisdomTree International High Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DTH株の現在の価格は？
WisdomTree International High Dividend Fundの株価は本日49.09です。0.16%内で取引され、前日の終値は49.01、取引量は23に達しました。DTHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree International High Dividend Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree International High Dividend Fundの現在の価格は49.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.56%やUSDにも注目します。DTHの動きはライブチャートで確認できます。
DTH株を買う方法は？
WisdomTree International High Dividend Fundの株は現在49.09で購入可能です。注文は通常49.09または49.39付近で行われ、23や0.22%が市場の動きを示します。DTHの最新情報はライブチャートで確認できます。
DTH株に投資する方法は？
WisdomTree International High Dividend Fundへの投資では、年間の値幅37.13 - 50.08と現在の49.09を考慮します。注文は多くの場合49.09や49.39で行われる前に、2.10%や15.83%と比較されます。DTHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree International High Dividend Fundの株の最高値は？
WisdomTree International High Dividend Fundの過去1年の最高値は50.08でした。37.13 - 50.08内で株価は大きく変動し、49.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree International High Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree International High Dividend Fundの株の最低値は？
WisdomTree International High Dividend Fund(DTH)の年間最安値は37.13でした。現在の49.09や37.13 - 50.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DTHの動きはライブチャートで確認できます。
DTHの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree International High Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.01、19.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.01
- 始値
- 48.98
- 買値
- 49.09
- 買値
- 49.39
- 安値
- 48.96
- 高値
- 49.10
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- 0.16%
- 1ヶ月の変化
- 2.10%
- 6ヶ月の変化
- 15.83%
- 1年の変化
- 19.56%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8