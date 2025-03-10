- Visão do mercado
DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
A taxa do DRIP para hoje mudou para 2.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.46 e o mais alto foi 8.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DRIP hoje?
Hoje Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) está avaliado em 8.64. O instrumento é negociado dentro de 2.98%, o fechamento de ontem foi 8.39, e o volume de negociação atingiu 2312. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DRIP em tempo real.
As ações de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares está avaliado em 8.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -25.77% e USD. Monitore os movimentos de DRIP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DRIP?
Você pode comprar ações de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) pelo preço atual 8.64. Ordens geralmente são executadas perto de 8.64 ou 8.94, enquanto 2312 e 0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DRIP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DRIP?
Investir em Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares envolve considerar a faixa anual 7.72 - 17.48 e o preço atual 8.64. Muitos comparam -1.48% e -18.72% antes de enviar ordens em 8.64 ou 8.94. Estude as mudanças diárias de preço de DRIP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
O maior preço de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) no último ano foi 17.48. As ações oscilaram bastante dentro de 7.72 - 17.48, e a comparação com 8.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
O menor preço de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) no ano foi 7.72. A comparação com o preço atual 8.64 e 7.72 - 17.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DRIP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DRIP?
No passado Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.39 e -25.77% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.39
- Open
- 8.58
- Bid
- 8.64
- Ask
- 8.94
- Low
- 8.46
- High
- 8.72
- Volume
- 2.312 K
- Mudança diária
- 2.98%
- Mudança mensal
- -1.48%
- Mudança de 6 meses
- -18.72%
- Mudança anual
- -25.77%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8