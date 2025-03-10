QuotazioniSezioni
Valute / DRIP
Tornare a Azioni

DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares

8.70 USD 0.31 (3.69%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRIP ha avuto una variazione del 3.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.46 e ad un massimo di 8.70.

Segui le dinamiche di Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRIP News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DRIP oggi?

Oggi le azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares sono prezzate a 8.70. Viene scambiato all'interno di 3.69%, la chiusura di ieri è stata 8.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 684. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DRIP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares pagano dividendi?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares è attualmente valutato a 8.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -25.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DRIP.

Come acquistare azioni DRIP?

Puoi acquistare azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares al prezzo attuale di 8.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.70 o 9.00, mentre 684 e 1.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DRIP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DRIP?

Investire in Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares implica considerare l'intervallo annuale 7.72 - 17.48 e il prezzo attuale 8.70. Molti confrontano -0.80% e -18.16% prima di effettuare ordini su 8.70 o 9.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DRIP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

Il prezzo massimo di Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares nell'ultimo anno è stato 17.48. All'interno di 7.72 - 17.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

Il prezzo più basso di Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) nel corso dell'anno è stato 7.72. Confrontandolo con gli attuali 8.70 e 7.72 - 17.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DRIP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DRIP?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.39 e -25.26%.

Intervallo Giornaliero
8.46 8.70
Intervallo Annuale
7.72 17.48
Chiusura Precedente
8.39
Apertura
8.58
Bid
8.70
Ask
9.00
Minimo
8.46
Massimo
8.70
Volume
684
Variazione giornaliera
3.69%
Variazione Mensile
-0.80%
Variazione Semestrale
-18.16%
Variazione Annuale
-25.26%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8