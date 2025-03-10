- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
Il tasso di cambio DRIP ha avuto una variazione del 3.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.46 e ad un massimo di 8.70.
Segui le dinamiche di Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIP News
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- U.S. March Oil Production At New High
- GUSH And DRIP: Leveraged Trading Tools For Oil And Gas Company Bulls And Bears
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- U.S. December Oil Production At All-Time High
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DRIP oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares sono prezzate a 8.70. Viene scambiato all'interno di 3.69%, la chiusura di ieri è stata 8.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 684. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DRIP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares è attualmente valutato a 8.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -25.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DRIP.
Come acquistare azioni DRIP?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares al prezzo attuale di 8.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.70 o 9.00, mentre 684 e 1.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DRIP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DRIP?
Investire in Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares implica considerare l'intervallo annuale 7.72 - 17.48 e il prezzo attuale 8.70. Molti confrontano -0.80% e -18.16% prima di effettuare ordini su 8.70 o 9.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DRIP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares nell'ultimo anno è stato 17.48. All'interno di 7.72 - 17.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) nel corso dell'anno è stato 7.72. Confrontandolo con gli attuali 8.70 e 7.72 - 17.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DRIP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DRIP?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.39 e -25.26%.
- Chiusura Precedente
- 8.39
- Apertura
- 8.58
- Bid
- 8.70
- Ask
- 9.00
- Minimo
- 8.46
- Massimo
- 8.70
- Volume
- 684
- Variazione giornaliera
- 3.69%
- Variazione Mensile
- -0.80%
- Variazione Semestrale
- -18.16%
- Variazione Annuale
- -25.26%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8