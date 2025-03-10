- Обзор рынка
DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
Курс DRIP за сегодня изменился на 3.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.46, а максимальная — 8.70.
Следите за динамикой Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DRIP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRIP сегодня?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) сегодня оценивается на уровне 8.70. Инструмент торгуется в пределах 3.69%, вчерашнее закрытие составило 8.39, а торговый объем достиг 684. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRIP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares в настоящее время оценивается в 8.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.26% и USD. Отслеживайте движения DRIP на графике в реальном времени.
Как купить акции DRIP?
Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) по текущей цене 8.70. Ордера обычно размещаются около 8.70 или 9.00, тогда как 684 и 1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRIP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRIP?
Инвестирование в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares предполагает учет годового диапазона 7.72 - 17.48 и текущей цены 8.70. Многие сравнивают -0.80% и -18.16% перед размещением ордеров на 8.70 или 9.00. Изучайте ежедневные изменения цены DRIP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) за последний год составила 17.48. Акции заметно колебались в пределах 7.72 - 17.48, сравнение с 8.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) за год составила 7.72. Сравнение с текущими 8.70 и 7.72 - 17.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRIP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRIP?
В прошлом Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.39 и -25.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.39
- Open
- 8.58
- Bid
- 8.70
- Ask
- 9.00
- Low
- 8.46
- High
- 8.70
- Объем
- 684
- Дневное изменение
- 3.69%
- Месячное изменение
- -0.80%
- 6-месячное изменение
- -18.16%
- Годовое изменение
- -25.26%
- Акт.
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8