DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares

8.70 USD 0.31 (3.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DRIP за сегодня изменился на 3.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.46, а максимальная — 8.70.

Следите за динамикой Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRIP сегодня?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) сегодня оценивается на уровне 8.70. Инструмент торгуется в пределах 3.69%, вчерашнее закрытие составило 8.39, а торговый объем достиг 684. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRIP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares в настоящее время оценивается в 8.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.26% и USD. Отслеживайте движения DRIP на графике в реальном времени.

Как купить акции DRIP?

Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) по текущей цене 8.70. Ордера обычно размещаются около 8.70 или 9.00, тогда как 684 и 1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRIP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRIP?

Инвестирование в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares предполагает учет годового диапазона 7.72 - 17.48 и текущей цены 8.70. Многие сравнивают -0.80% и -18.16% перед размещением ордеров на 8.70 или 9.00. Изучайте ежедневные изменения цены DRIP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) за последний год составила 17.48. Акции заметно колебались в пределах 7.72 - 17.48, сравнение с 8.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) за год составила 7.72. Сравнение с текущими 8.70 и 7.72 - 17.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRIP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRIP?

В прошлом Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.39 и -25.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.46 8.70
Годовой диапазон
7.72 17.48
Предыдущее закрытие
8.39
Open
8.58
Bid
8.70
Ask
9.00
Low
8.46
High
8.70
Объем
684
Дневное изменение
3.69%
Месячное изменение
-0.80%
6-месячное изменение
-18.16%
Годовое изменение
-25.26%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8